†
DIOMEDES FELIPE JULIAN CORRALES ROJAS
Q.E.P.D.
Falleció el 16/09/2025. Su hermana María Esther Corrales Rojas de Politis, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. c/496
†
DIOMEDES FELIPE JULIÁN CORRALES ROJAS
Q.E.P.D.
Falleció el 16/09/2025. Su primo y amigo Pedro Antonio Julián Azzano, su esposa María Cristina Verón de Azzano, sus sobrinos Cri-Cri, Pietro y Antonio participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa Genevieve García Contte, sus hijas Roxana, Viviana, Cinthia, Noemí y familia en tan doloroso momento.