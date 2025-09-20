¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

puente Chaco-Corrientes puente Chaco-Corrientes choque en cadena
DIOMEDES FELIPE JULIAN CORRALES ROJAS

Por El Litoral

Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 00:00

DIOMEDES FELIPE JULIAN CORRALES ROJAS

Q.E.P.D.

Falleció el 16/09/2025. Su hermana María Esther Corrales Rojas de Politis, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. c/496

DIOMEDES FELIPE JULIÁN CORRALES ROJAS

Q.E.P.D.

Falleció el 16/09/2025. Su primo y amigo Pedro Antonio Julián Azzano, su esposa María Cristina Verón de Azzano, sus sobrinos Cri-Cri, Pietro y Antonio participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa Genevieve García Contte, sus hijas Roxana, Viviana, Cinthia, Noemí y familia en tan doloroso momento.

