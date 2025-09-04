✡
SAMUEL BERNARDO MENDEZ
Z´L
Falleció el 31/08/2025. Elvira Morales, lo despide a Lito a su morada eterna, ex Jefe y dilecto amigo, recordándolo como excelente persona que brille para él la luz que no tiene fin y descanse en paz. c/435
Por El Litoral
