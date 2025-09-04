¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Forestadora Tapebicuá Perro asesinado Raúl Barboza

Funebres
SAMUEL BERNARDO MENDEZ

Por El Litoral

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 00:00

SAMUEL BERNARDO MENDEZ

Z´L

Falleció el 31/08/2025. Elvira Morales, lo despide a Lito a su morada eterna, ex Jefe y dilecto amigo, recordándolo como excelente persona que brille para él la luz que no tiene fin y descanse en paz. c/435

