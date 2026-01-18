†

CARLOS FEDERICO LANCELLE

Q.E.P.D.

Falleció el 11/01/2026. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Sr. Carlos F. Lancelle ocurrido el día 11 de enero 2026. Su esposa Norma Sedano, Hijo Sebastián Lancelle, Nuera Carolina del Groso Nietos Rosario. Segundo y Pilar Invitan a la ceremonia de despedida a realizarse el lunes 19 de enero a las 11 hs en el cementerio Parque del Recuerdo. c/991

Falleció el 11/01/2026. En Punta del Este Rep. Del Uruguay. Ernesto Albornoz y Flia, participa con pesar el fallecimiento de su entrañable amigo. Ruega oraciones en su memoria y resignación a sus familiares. c/992