Las noticias más importantes del 17 de enero

San Roque: ya son 126 las personas evacuadas por la crecida del río Santa Lucía
Abigeato en La Cruz: incautaron 37animales más y se concretó una nueva detención
Argentina integrará la misión de la NASA para volver a la Luna
Robaron elementos del interior de una capilla en Monte Caseros
La Nación dio de baja a otras 20 prepagas
Juan Pablo Valdés garantizó la concreción de obras para mitigar inundaciones en Corrientes
Por hundimiento, clausuraron un sector del puerto de Esquina
Imputaron al papá de Bastián por el choque de Pinamar que lo dejó en grave estado
Secuestraron en Corrientes un auto con papeles adulterados buscado de Buenos Aires