Corrientes

Las noticias más importantes del 17 de enero

Por El Litoral

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 06:57

San Roque: ya son 126 las personas evacuadas por la crecida del río Santa Lucía

Abigeato en La Cruz: incautaron 37animales más y se concretó una nueva detención

Argentina integrará la misión de la NASA para volver a la Luna

Robaron elementos del interior de una capilla en Monte Caseros

La Nación dio de baja a otras 20 prepagas

Juan Pablo Valdés garantizó la concreción de obras para mitigar inundaciones en Corrientes

Por hundimiento, clausuraron un sector del puerto de Esquina

Imputaron al papá de Bastián por el choque de Pinamar que lo dejó en grave estado

Secuestraron en Corrientes un auto con papeles adulterados buscado de Buenos Aires








 

Últimas noticias

