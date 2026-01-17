Nación amplía el consumo eléctrico subsidiado y beneficiará a Corrientes durante el verano

Corrientes, junto a Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, dentro del NEA. En paralelo, también se aplica en provincias del NOA como Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Desde el área energética explicaron que el esquema busca adecuar la política de subsidios a la realidad regional, teniendo en cuenta que en el norte argentino la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares, debido al menor acceso al gas por redes.

La ampliación del consumo subsidiado llega en un contexto de temperaturas extremas y elevada demanda eléctrica, que suele generar un fuerte impacto en las facturas de los hogares del norte. En ese sentido, el objetivo oficial es reducir el peso del gasto energético durante el trimestre más crítico del año, sin modificar el esquema vigente para el resto del país. La medida ya se encuentra en vigencia y se reflejará en las facturaciones correspondientes a los meses de verano.

La medida para afrontar el pico de demanda

Con esta modificación, los hogares del NEA contarán con un mayor margen de consumo mensual con asistencia estatal, lo que permitirá amortiguar el impacto del uso intensivo de ventiladores y equipos de aire acondicionado durante los meses de mayores temperaturas. La decisión fue dispuesta por la Secretaría de Energía y estará vigente durante diciembre, enero y febrero, período en el que se registra el mayor pico de demanda eléctrica en la región.

Nuevos topes de consumo subsidiado

En las zonas consideradas “muy cálidas”, el tope de consumo con subsidio se incrementa de 300 a 550 kilovatios hora (kWh) mensuales. En tanto, en las regiones clasificadas como “cálidas”, el límite se fija en 370 kWh por mes. Para el resto del país, el bloque de consumo subsidiado se mantiene sin modificaciones en 300 kWh mensuales.

Fuente: El perfil.