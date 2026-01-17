Reservas hoteleras en Corrientes: la primera quincena de enero cerró con un 54%

La ocupación hotelera en Corrientes durante la primera quincena de enero mostró niveles moderados, en línea con el comportamiento habitual del turismo en esta época del año. De acuerdo a los datos relevados, por el Ministerio de Turismo de la provincia aportados a El Litoral, el promedio general de reservas entre el 1 y el 15 de enero fue del 54,4%, tomando como referencia los distintos períodos informados.

Los datos en la primera quincena

En detalle, las reservas alcanzaron el 54% entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, mientras que durante los días 2 y 3 de enero el porcentaje se elevó al 64%, uno de los picos registrados en el inicio del mes. Posteriormente, del 5 al 8 de enero, la ocupación descendió levemente y se ubicó en el 59%.

En tanto, entre el 9 y el 11 de enero, los números volvieron a mostrar una leve recuperación, con un 61% de reservas. Sin embargo, los datos correspondientes a la semana en curso, con reservas tomadas hasta el 15 de enero, reflejan una baja más marcada, con apenas un 34% de ocupación.

Al analizar el conjunto de estos registros, el promedio total de reservas durante la primera quincena se ubicó en torno al 54%, confirmando una tendencia de menor movimiento turístico en comparación con otros momentos del verano. Desde el sector remarcan que este comportamiento se repite año tras año.

En ese sentido, el ministro de Turismo de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, señaló a El Litoral: “Estos son los datos provinciales, siempre es baja la primera quincena”, al tiempo que destacó que el escenario suele cambiar en la segunda mitad del mes.

Las expectativas ahora están puestas en los próximos días, ya que a partir de este viernes comenzó la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia. Desde el sector turístico estiman que el festival impulse la demanda hotelera y genere un repunte en la ocupación durante la segunda quincena de enero.