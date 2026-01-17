Donald Trump anunció aranceles a Europa para presionar por la compra de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles a Europa como medida de presión para avanzar en su plan de comprar Groenlandia. La decisión fue comunicada de manera oficial a través de cuenta en Truth Social.

Según precisó el mandatario, a partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia quedarán alcanzados por un arancel del 10 % sobre todos los bienes que exporten a Estados Unidos. Desde el 1 de junio, la tasa subirá al 25 %.

Objetivo

Trump sostuvo que los aranceles se mantendrán vigentes “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”. La iniciativa apunta directamente a los países europeos que, según su visión, no acompañan el objetivo estratégico de Washington.

Analistas coinciden en que la medida impactaría de lleno en las exportaciones europeas, al encarecer los productos y alterar las cadenas de suministro transatlánticas.

En este tipo de conflictos, la Comisión Europea suele responder con medidas proporcionales. Aunque el uso de aranceles como herramienta para forzar una cesión territorial eleva el costo político y profundiza la tensión entre aliados.

Trump ya había mencionado esta posibilidad durante un evento de salud en la Casa Blanca. Ahora, en su comunicado, argumentó que Estados Unidos ha subsidiado durante años a Dinamarca y a la Unión Europea al no cobrar aranceles. De esa manera, afirmó que “es momento de que Dinamarca devuelva el favor”.

Intereses y tensión internacional

El mandatario vinculó la situación con la seguridad global y sostuvo que China y Rusia tienen interés en Groenlandia. Aseguró que solo Estados Unidos puede garantizar la protección del territorio y cuestionó la presencia reciente de países europeos en la región.

"¡La paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto", alarmó.

Trump reiteró que Estados Unidos intenta concretar la compra de Groenlandia desde hace más de 150 años. Además, mencionó el sistema de defensa conocido como “Golden Dome” como un elemento clave que refuerza, a su entender, la necesidad de anexar el territorio por razones estratégicas.

Pese al endurecimiento del tono, el presidente dejó abierta la puerta al diálogo. Señaló que su país está dispuesto a negociar con Dinamarca y con los demás países involucrados.

Con información de France 24.