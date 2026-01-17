Se busca a la hermana del futbolista de River Marcos Acuña: desapareció en Neuquén

Fabiana Edith Muñoz, hermana del jugador de River Marcos “Huevo” Acuña, desapareció en la ciudad neuquina de Zapala. La Policía provincial activó un protocolo de búsqueda urgente y la familia pide colaboración.

La mujer, hermana por parte de madre del futbolista, es buscada desde la tarde del jueves, sin que hasta el momento se tengan novedades sobre su paradero.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, Muñoz fue vista por última vez alrededor de las 17.30 del viernes, cuando se encontraba en la Casa N°26 del barrio Antártida Argentina, en Zapala. Desde entonces no se volvió a tener contacto con ella.

Ante la denuncia, la Policía de Neuquén activó un operativo de búsqueda a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, que emitió una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N° 20/26.

Características

Al momento de ausentarse, Fabiana Muñoz vestía un gorro negro, una campera tipo rompeviento de color verde, jean azul y zapatillas rosas.

Desde la fuerza difundieron también sus características físicas para facilitar su identificación: tiene 42 años, es de contextura delgada, mide 1,63 metros, es de tez trigueña, cabello castaño y ojos oscuros.

Con información de TN.