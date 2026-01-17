Así avanzan las obras de la nueva terminal de ómnibus en Goya

El proyecto de construcción de la nueva terminal de ómnibus de Goya continúa mostrando avances. Actualmente se avanza en la construcción de la nave central, considerada el núcleo del futuro edificio, así como también el progreso de las plataformas de embarque y del sector destinado a maniobras de los colectivos. Estas tareas forman parte del plan inicial que busca dotar a la ciudad de una terminal moderna y funcional.

Estructuras clave

Uno de los aspectos más destacados de la recorrida fue el avance del techo de la nave principal, una estructura clave dentro del diseño integral del edificio. Se trata de un paso fundamental para la continuidad del proyecto y para comenzar a visualizar la dimensión que tendrá la nueva terminal.

“El importante avance del techo de la nave principal nos permite ver cómo va tomando forma esta obra tan esperada por los vecinos”, expresó Mariano Hormaechea, intendente de Goya, quien además subrayó la relevancia que tendrá esta infraestructura para el desarrollo de la ciudad y la mejora del servicio de transporte.

Hormaechea, también hizo hincapié en el impacto positivo que generará la nueva terminal en materia de ordenamiento urbano y conectividad. Según explicó, el objetivo es contar con un espacio acorde a las necesidades actuales, que brinde comodidad tanto a los pasajeros como a las empresas de transporte.

Finalmente, reafirmó el compromiso de su gestión con la concreción de esta obra estratégica. “Seguimos trabajando junto al equipo para que esta infraestructura clave siga avanzando y se convierta en un espacio moderno, funcional y al servicio de todos los vecinos”, concluyó el intendente, destacando que los trabajos continuarán durante los próximos meses hasta completar cada una de las etapas previstas.