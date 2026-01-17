Abigeato: concejal de La Cruz fue imputada como miembro de la banda de cuatreros

Una concejal de la localidad de La Cruz también quedó en el ojo de la Justicia al ser imputada en el marco de la investigación por abigeato que se lleva a cabo desde hace 12 días y que hasta el momento arrojó tres detenciones.

También la mujer de un hombre que permanece en calidad de prófugo de la Justicia, fue imputada por la fiscal de Paso de los Libres, Daniela Di Tomaso. La causa inició el 5 de enero cuando frenaron el avance de un camión Mercedes Benz 1114 con 20 vacunos en situación irregular sobre la Ruta Provincial Nº 114, y calle vecinal del Paraje Rincón Poí.

Como primera medida, se dispuso la aprehensión del chofer Eulogio Manuel Monzón y el acompañante Carlos Alberto Meneses.

Fue el inicio de una mega causa que está en pleno proceso investigativo.

En cuestión de horas, desde la Jefatura de Policía se envió decenas de hombres que se instalaron en puntos claves para encargarse de la custodia de cinco campos, vinculados con Meneses con la finalidad de frenar cualquier intento de mover hacienda.

Es que desde hace más de dos meses seguían los rastros de la banda y había llegado el momento de intervenir. Fueron a terreno policías rurales de Gobernador Virasoro, Alvear, Desiderio Sosa y de la Capital correntina. Llamativamente, el fiscal en turno de Paso de los Libres desoyó las sugerencias de los efectivos. Los uniformados aguantaron las altas temperaturas y alimañas del terreno en sus puestos.

Pasó todo el día martes 6 de enero sin novedad y la Fiscalía General el día miércoles 7 emitió la Resolución N°1 en la cual exigía respuestas al pedir “dinamizar las investigaciones sobre abigeato”.

De los cinco campos sospechados, la Justicia dispuso avanzar sobre dos, al librar sendos allanamientos. Secuestraron en total 81 vacunos de dudosa procedencia. Llegó un cambio de turno en la Fiscalía de Paso de los Libres, más el arribo del Gobernador, dispararon las acciones.

Se sumaron más allanamientos donde se inspeccionaron al menos ocho establecimientos, donde secuestraron 257 cabezas de ganado en situación irregular. Se halló un matadero ilegal, documentaciones de sumo interés y teléfonos cuyos contenidos podrían arrojar inesperadas conexiones.

La esposa de Meneses, una concejal de La Cruz fue imputada por la Justicia y es investigada como parte de la organización después de que intentó hacer desaparecer evidencia.

Desvio

Según informaron, mientras la Policía esperaba para allanar una propiedad donde detectaron -bien camuflado- el matadero clandestino, la edil habría vendido a las apuradas el camión térmico Foton Aumark a un pastor evangélico. Los investigadores aseguran que el vehículo era usado para el traslado de la carne obtenida de manera ilícita.

Si bien la edil quedó imputada, se dispuso que permanezca en libertad.

La otra mujer comprometida con la causa es la esposa de Manuel Galeano, hombre que aún está prófugo.

Cabe señalar que el tercer y último detenido que arrojó la causa fue Wesfalio Yoel Leiva propietario del establecimiento La Cruceña del Paraje Estingana, donde hallaron 37 vacunos más, de origen dudoso.