De Mercedes al Cocomarola: coro de niños mercedeño llega a la Fiesta Nacional del Chamamé

Con gran entusiasmo y expectativa, un grupo de niños de la ciudad de Mercedes emprendió viaje este sábado rumbo a la capital correntina para participar de la Fiesta Nacional del Chamamé. Se trata de integrantes del coro Infantil “Niños Amigos del Agua”, quienes fueron invitados a formar parte de la prestigiosa celebración chamamecera.

Talento mercedeño en el Anfiteatro

El contingente partió en horas de la mañana desde el Palacio Municipal, donde familiares y autoridades locales despidieron a los pequeños artistas. A bordo de un colectivo especialmente dispuesto para la ocasión, los chicos iniciaron el recorrido que los llevará a presentarse en uno de los escenarios más emblemáticos de la música litoraleña.

Municipio de Mercedes

Antes de la partida, el grupo recibió el saludo del director de Cultura de Mercedes, Rodrigo Cañete, quien destacó la importancia de que las infancias puedan acceder a este tipo de experiencias. Remarcó el valor del trabajo que se realiza desde hace años en el ámbito coral y el orgullo que representa para la ciudad contar con niños que llevan su talento a nivel provincial y nacional.

La participación del coro mercedeño en el Festival Nacional del Chamamé forma parte de las actividades culturales impulsadas por el municipio para fomentar el desarrollo artístico de los más chicos. En este sentido, la presentación constituye una oportunidad única para que los niños vivan de cerca la tradición chamamecera y compartan escenario con reconocidos exponentes del género.

Municipio de Mercedes

Desde la Municipalidad expresaron su satisfacción por este logro y destacaron el significado de la presencia de los niños en un evento de tanta relevancia. “Es un orgullo que nuestras infancias participen de este importante evento cultural, compartiendo arte, tradición y cultura chamamecera”, manifestaron desde el área de Cultura.

La actuación del coro infantil “Niños Amigos del Agua” se suma a la nutrida agenda de actividades que se desarrollan durante la Fiesta Nacional del Chamamé, un encuentro que convoca cada año a miles de personas y que reafirma la identidad cultural de Corrientes y de toda la región.

De esta manera, Mercedes vuelve a decir presente en uno de los escenarios más importantes del país, esta vez a través de sus voces más jóvenes, que llevarán alegría, música y tradición, representando con orgullo a su ciudad y a sus raíces.