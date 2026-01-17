Murió un abogado que había caído desde un techo en Goya

Murió un hombre de 44 años que permanecía ingresado en el hospital Escuela de Corrientes a causa de severos golpes que presentaba tras haber caído desde el techo de una casa en la zona céntrica de Goya.

El accidente laboral ocurrió el sábado 10 de enero, por calle España al 780, donde esta persona, que era profesional del Derecho, realizaba tareas de instalación de cámaras de seguridad en el lugar, según indicaron fuentes del caso.

El deceso se produjo en la tarde del viernes en el centro de salud capitalino, donde ingresó, procedente del hospital Zonal de Goya, donde había sido llevado primeramente.

Fue identificado como Ramiro Romero.

De acuerdo con el informe policial, se hallaba colocando cámaras de seguridad y, en un momento dado, pisó una parte del techo con chapa de fibra y cayó al piso desde una altura superior a los 3 metros.

En la caída, habría impactado primeramente la cabeza contra una pared y luego contra el suelo, según indicaron.

Por el hecho, la Comisaría Primera de Goya lleva adelante las diligencias del caso, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno que ordenó abrir una investigación para determinar la causal de muerte.