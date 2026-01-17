Ante un anfiteatro colmado, comenzó la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes

A pesar de que el mal tiempo puso en duda su inicio, comenzó en la noche del viernes la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del MERCOSUR y 5ª Celebración Mundial, con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés, quien destacó el valor cultural e identitario del evento.

De esta manera, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola vivió la primera de las diez veladas previstas hasta el 25 de enero, bajo el lema “Chamamé, refugio de nuestra identidad”, con un gran marco de público que acompañó la apertura de la tradicional celebración.

Durante la primera luna chamamecera, Valdés expresó su deseo de que “todas las personas puedan vivir y disfrutar en familia esta manera tan linda que tenemos de ser los correntinos, a través de nuestra música e identidad”, e invitó a turistas de todo el país a ser parte de la Fiesta. Además, resaltó el esfuerzo colectivo que permitió el inicio del evento: “Estamos contentos porque hoy lo pudimos hacer y dar inicio a esta Fiesta, muchas personas trabajaron para poner a punto una nueva edición”.

De cara a las próximas noches, el mandatario provincial sostuvo que “esperamos que todos disfruten, porque trabajamos mucho tiempo para dar lo mejor y para que los artistas puedan brillar y vibrar, contagiando a más vecinos”. Para cerrar, remarcó que “es un honor ser correntino y poder tener una fiesta con artistas de gran envergadura y de gran calidad, y disfrutarla en Corrientes”.

Apertura cargada de emoción y tradición

Como marca la tradición, la primera noche comenzó con el ingreso de la imagen de la Virgen de Itatí, cargada por Juan José Torres, sobrino del recordado gaucho promesero Alfredo Ellero. Acompañaron el recorrido la Pareja Nacional del Chamamé 2025, Erika y Marcelo Aguirre; excombatientes de Malvinas portando la Bandera Nacional; e integrantes de la Agrupación “Güepa Che”.

Durante el traslado de la Virgen, Los de Imaguaré interpretaron un recitado del padre Julián Zini y el chamamé “Peregrino de la esperanza”. La imagen fue ubicada a la izquierda del escenario Osvaldo Sosa Cordero, donde permanecerá hasta la última noche de esta edición, mientras el Ballet Oficial de la Fiesta acompañó el momento con pañuelos al viento.

La bendición religiosa estuvo a cargo del padre Antonio Rossi y Ariel Giménez. Luego, se realizó el tradicional intercambio de bandas, en el que la nueva Pareja Nacional Juvenil del Chamamé y la Pareja Nacional del Chamamé 2026 recibieron sus distinciones ante el aplauso del público.

Artistas y reconocimientos

La grilla artística de la primera noche se abrió con el grupo Buena Fe. Uno de los momentos destacados fue la actuación de Antonio Tarragó Ros, quien recibió un reconocimiento del Gobierno provincial, a través del Instituto de Cultura, por la donación de creaciones musicales educativas de su autoría.

También subieron al escenario Richard Scofano y Los Vecinos, mientras que el cierre estuvo a cargo de Los Nocheros, en uno de los pasajes más celebrados de la jornada.

En contacto con la prensa, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, expresó que “esta es una noche de mucha emoción, donde una vez más vamos a vivir una fiesta que amamos los correntinos”, destacando la participación de artistas consagrados y nuevos talentos. Además, subrayó la dirección artística de María Laura Cattalini, responsable de una puesta en escena que refleja la identidad cultural correntina.

Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Juan Pablo Fornaroli, remarcó que la Fiesta Nacional del Chamamé “tiene un gran valor para el corazón de los correntinos”, y destacó también su impacto económico a partir de la llegada de turistas y el trabajo de emprendedores durante las diez noches.

Segunda noche

La segunda noche, prevista para este sábado 17 de enero, contará con las actuaciones de Analía Espíndola, Santiago “Bocha” Sheridan, Chamameceras, Susy Pompert, Los Núñez, Damián Ayala, Coqui Ortiz, Che Roga, Benjamín y Joaquín Morales, entre otros artistas, en una nueva velada que promete seguir celebrando la música y la identidad correntina.