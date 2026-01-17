Fiesta Nacional del Chamamé: horarios, entradas y artistas de la segunda noche

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial continuará este sábado 17 de enero con su segunda noche en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, donde se espera nuevamente un importante acompañamiento del público.

La programación de la segunda jornada reunirá a destacados exponentes del chamamé y la música litoraleña, con artistas consagrados y nuevas propuestas que formarán parte de la grilla oficial, dispuesta por orden alfabético.

Grilla completa – Día 2 (sábado 17):

Analía Espíndola

Belén Belcastro y Luis Moulin

Benjamín y Joaquín Morales

Santiago “Bocha” Sheridan

Chamameceras

Che Roga

Coqui Ortiz

Coro de los Pomberitos Cantores

Damián Ayala

Espuelas de Plata

Gente de Ley

Humberto Yule / Mauricio Brito (Brasil)

Javier Sá

José Álvarez Grupo

Juan Manuel Mora

Los Núñez

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Nahuel Pennisi

Raíces y Arpegios del Ñeembucú (Paraguay)

Susy de Pompert

La Fiesta del Chamamé se desarrolla bajo el lema “Chamamé, refugio de nuestra identidad” y se extenderá hasta el domingo 25 de enero, con diez noches de música, danza y expresiones culturales que celebran la identidad correntina.

Venta de entradas y transmisiones

Ante la alta demanda de tickets, se decidió extender el horario de atención en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637), que atiende de 9 a 21 horas. Además, las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Weepas.

Para quienes no puedan asistir al anfiteatro, el Gobierno de Corrientes garantizó la cobertura total del evento a través de: