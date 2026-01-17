Fiesta Nacional del Chamamé: horarios, entradas y artistas de la segunda noche

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial continuará este sábado 17 de enero con su segunda noche en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, donde se espera nuevamente un importante acompañamiento del público.
La programación de la segunda jornada reunirá a destacados exponentes del chamamé y la música litoraleña, con artistas consagrados y nuevas propuestas que formarán parte de la grilla oficial, dispuesta por orden alfabético.
Grilla completa – Día 2 (sábado 17):
-
Analía Espíndola
-
Belén Belcastro y Luis Moulin
-
Benjamín y Joaquín Morales
-
Santiago “Bocha” Sheridan
-
Chamameceras
-
Che Roga
-
Coqui Ortiz
-
Coro de los Pomberitos Cantores
-
Damián Ayala
-
Espuelas de Plata
-
Gente de Ley
-
Humberto Yule / Mauricio Brito (Brasil)
-
Javier Sá
-
José Álvarez Grupo
-
Juan Manuel Mora
-
Los Núñez
-
Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
-
Nahuel Pennisi
-
Raíces y Arpegios del Ñeembucú (Paraguay)
-
Susy de Pompert
La Fiesta del Chamamé se desarrolla bajo el lema “Chamamé, refugio de nuestra identidad” y se extenderá hasta el domingo 25 de enero, con diez noches de música, danza y expresiones culturales que celebran la identidad correntina.
Venta de entradas y transmisiones
Ante la alta demanda de tickets, se decidió extender el horario de atención en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637), que atiende de 9 a 21 horas. Además, las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Weepas.
Para quienes no puedan asistir al anfiteatro, el Gobierno de Corrientes garantizó la cobertura total del evento a través de:
-
Streaming: YouTube oficial y la plataforma Corrientes Play.
-
Televisión: transmisión nacional por la TV Pública, dentro de su ciclo de festivales de verano.