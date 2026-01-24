†

JUAN ESPIFANIO ENRIQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Hoy despedimos a nuestro papá. Su partida nos llena de tristeza, pero también de un profundo agradecimiento por todo lo que nos dio y por su sacrificio constante por nuestro bienestar. Nos queda su ejemplo de generosidad y los recuerdos compartidos que nos acompañarán siempre. Hoy sabemos que ya descansa en paz junto a mamá, y esa certeza nos abraza en este momento de dolor. Vivirá por siempre en nuestros corazones. Juan Augusto y Ramiro.

JUAN ESPIFANIO ENRIQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Querido don Toto. Gracias por los momentos compartidos todos estos años. Vivirá por siempre en mis recuerdos y en mi corazón. Con afecto. José.

JUAN ESPIFANIO ENRIQUEZ (TOTO)

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. José Osvaldo Ledesma participa con pesar el fallecimiento del padre de Juan Augusto y Ramiro, rogando por el eterno descanso de su alma. El velatorio se realizó el jueves 22/01/2026 en el salón Coral de Previsora del Paraná.

JUAN ESPIFANIO ENRIQUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de enero de 2026. Participamos su triste partida al Reino de los Cielos. Su prima María Juana de Ramírez, su esposo, hijos y nieta, y su ahijada Mónica Villalba y familia. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/012