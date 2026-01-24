River y una visita de riesgo ante Barracas Central

River visitará este sábado a Barracas Central, en la que será una visita de riesgo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 17, se disputará en el estadio Claudio Fabián Tapia con Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta en el VAR.

River viene de redondear un muy flojo 2025, en el que la cosas no le salieron para nada bien principalmente en el segundo semestre, donde acumuló una seguidilla de partidos con resultados muy irregulares.

Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada la continuidad del técnico.

De cara a este inicio del Torneo Apertura, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, ya que incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña.

Para este compromiso, Gallardo convocó a Maximiliano Salas, sin embargo el delantero curuzucuateño estará en el banco de suplentes.

Barracas Central, por su parte, viene de tener un inolvidable 2025, en el que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, aunque siempre envuelto en los arbitrajes polémicos.

Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos terminaron en cómodos triunfos para River, que se impuso 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, 3-0 en la Liga Profesional 2024 y 3-0 en el Torneo Apertura 2025.

Partido en Rosario

Rosario Central y Belgrano se enfrentarán este sábado, desde las 22:00, en el Estadio Gigante de Arroyito por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El Canalla tendrá el debut oficial de Jorge Almirón como entrenador, mientras que el Pirata repatrió a Emiliano Rigoni y Franco Vázquez para luchar por el título.

El conjunto rosarino fue el último “campeón” de la Liga Argentina tras ganar la tabla anual y el posterior título que se entregó en las oficinas de la Liga Profesional. Sin embargo, luego de la eliminación contra Estudiantes en los octavos del Clausura 2025 Ariel Holan anunció su salida como entrenador. De cara a esta temporada, con la Copa Libertadores en el horizonte, la CD contrató a Almirón como su reemplazante, y también se reforzó con Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro.