†

MARÍA RAMONA ORTIZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/01/26. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar el fallecimiento de quien fuera secretaria de la Institución acompañando a familiares y amigos y rogando por su descanso eterno. c/c

†

MARÍA RAMONA ORTIZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/01/26. El presidente del Colegio Médico de Corrientes Dr. Pedro Alejandro Espinoza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando en el sentimiento a familiares y amigos y elevando oraciones en su memoria. c/c

†

MARÍA RAMONA ORTIZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/01/26. Ana María Sánchez, contadora del Colegio Médico de Corrientes, participan con pesar su fallecimiento, acompañando en este duro momento a familiares y amigos, elevando oraciones por su eterno descanso. c/c

†

MARÍA ORTIZ

Q.E.P.D.

Falleció el 03/01/26. La Sra. María Ortiz. Secretaria del Colegio Médico de Corrientes. Quien desempeño durante muchos años como Secretaria de la Asociación De Cirugía de Corrientes. Condolencias a los familiares y amigos. La despedimos con profundo dolor, quien en vida fuera una excelente persona. COMISIÓN DIRECTIVA Y TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE CIRUGIA DE CORRIENTES. C/957