Paulo Dybala Río Uruguay Incendio en Corrientes
Fallecimientos

ALDO OMAR DACUNDA

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 00:00

ALDO OMAR DACUNDA

Q.E.P.D.

Falleció el 30/09/2025. Su esposa Carolina Esperón Rego, su hija Diana Carolina Dacunda Esperón, participan con pesar su fallecimiento. Elevando al altísimo una oración en su memoria que su alma descanse en paz.

