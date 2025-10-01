†
ALDO OMAR DACUNDA
Q.E.P.D.
Falleció el 30/09/2025. Su esposa Carolina Esperón Rego, su hija Diana Carolina Dacunda Esperón, participan con pesar su fallecimiento. Elevando al altísimo una oración en su memoria que su alma descanse en paz.
Por El Litoral
