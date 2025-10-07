†

CARLOS A. RUGNON PAIVA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/10/2025. El Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Arquitecto Carlos A. Rugnon Paiva. Rogamos una oración en su memoria y acompañamos con sincero pesar a sus familiares y amigos, especialmente a su hija, Arquitecta Lucía Rugnon, expresando nuestras más sentidas condolencias.

†

CARLOS A. RUGNON

Q.E.P.D.

Falleció el 04/10/2025. Héctor Raúl y María del Pilar Cornejo, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.