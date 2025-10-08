†
CARLOS A. RUGNON PAIVA
Q.E.P.D.
Falleció el 05/10/2025. Carlos Alfredo Latorre y María Magdalena Torresagasti lo despiden con profunda tristeza, abrazan con cariño a Belkis y a sus hijas, elevando oraciones por su eterno descanso.
Por El Litoral
