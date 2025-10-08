†

MARÍA CLAUDIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ CABAÑA

Q.E.P.D.

Falleció el 07/10/2025. Diego, Mabel, Belén, Eugenia y Teresita González Cabaña, participan con profundo dolor, la partida de nuestra Querida Ma. Claudia, acompañando a su familia y a su hermano Recy, en este triste momento. Descansa en Paz Ma. Claudia.

†

MARÍA CLAUDIA FERNÁNDEZ

Q.E.P.D

Falleció en la paz del Señor el 07/10/2025

La Directora de la Radio Arzobispal San Cayetano 102.5, Prof. Graciela Olivares, participa con dolor la pascua de una amiga y gran servidora del Señor en nuestra Arquidiócesis, acompañando espiritualmente a su esposo e hijos, elevando oraciones en su memoria.

†

MARÍA CLAUDIA FERNÁNDEZ

Q.E.P.D

Falleció en la paz del Señor el 07/10/2025

Los miembros de la familia radial de la Radio Arzobispal San Cayetano 102.5, participan con pesar la partida a los brazos del Padre Bueno, de quien por años estuvo con su familia, al frente del servicio televisivo de la Arquidiócesis de Corrientes.Dale, Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.