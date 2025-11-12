¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 00:00

JOSÉ OSCAR PACCE

Q.E.P.D.

Falleció el de 10/11/2025. El personal de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes participa con pesar el fallecimiento del padre de su compañero y amigo Néstor Pacce Salazar. Elevando una oración por su eterno descanso.

JOSÉ OSCAR PACCE

Q.E.P.D.

Falleció el de 10/11/2025. Con mucho pesar acompañamos a nuestro amigo Néstor Pacce Salazar ante el fallecimiento de su padre. Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma. Tus amigas Karina, Lorena, Inés, Sonia y Pilar.

