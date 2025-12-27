✡

CATALINA MÉNDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Su primo, Dr. Enrique Mendez, junto a su esposa, Sara Mazal, y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Cata, ocurrido el 23 de diciembre de 2025. Ruegan que su recuerdo sea bendición y consuelo para toda la familia, acompañándolos con afecto y respeto en este momento de duelo.

✡

CATALINA MÉNDEZ DE MEDINA LAREAU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Desde la Federación Económica de Corrientes expresamos nuestro más sentido pesar por el fallecimiento de Catalina Méndez de Medina Lareau, madre de un querido amigo de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso y deseando que encuentren consuelo y fortaleza. Nuestras condolencias y acompañamiento.

✡

CATALINA MÉNDEZ DE MEDINA LAREAU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Dr. Orlando Aguirre, esposa Escribana Florinda Ackermann, hijas, hijo, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga, acompañan a sus familiares de Corrientes y Formosa, en este difícil momento.

✡

CATALINA MÉNDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Horacio Leconte y su esposa María Luisa Cavalieri, participan con pesar su fallecimiento, y acompañan espiritualmente a su familia. Ruegan una oración en su memoria.