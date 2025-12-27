¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Virgen de Itatí AFA Cristina Kirchner
Virgen de Itatí AFA Cristina Kirchner
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

MARIANA CECILIA OJEDA

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 00:00

MARIANA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Las Oficinas Judiciales Penales y su coordinación, participan con profundo pesar el fallecimiento de Mariana Ojeda, hermana de la Secretaria del Jurado de Enjuiciamiento Dra. Juliana Ojeda, acompañando a su familia en este doloroso momento. 

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. La Secretaría Jurisdiccional N° 3 (STJ) participa con profundo pesar del fallecimiento de la hermana de la Secretaria del Jurado de Enjuiciamiento Dra. Juliana Ojeda, acompañando a su familia en este doloroso momento, elevando una plegaria por el eterno descanso de su alma.  

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Q.E.P.D Falleció el 25/12/2025. Sus hermanos Adrián Ratier y Juliana Ojeda de Ratier, Juana y Felipe Ratier y Joaquin Bulatovich participan el fallecimiento de la siempre querida Mariana. Estarás eternamente en nuestros corazones y rogamos por tu descanso en la paz del Señor. 

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Q.E.P.D. Falleció el 25/12/2025. María Angélica Ruiz de Ratier y sus hijos Juliana y Adrián Ratier, Alejandro Romero Peralta y María Cecilia Ratier y Juan Cruz Ratier y nietos Juana y Felipe Ratier e Ignacio y Lucas Romero Ratier despiden a la querida Mariana con mucho cariño y tristeza y ruegan al Señor que la reciba en sus brazos para el descanso eterno. Paz y resignación a su madre y familia.  

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Marta y Raquel Aquere, Sara Valsa Giacomo, Judith Vande cabeye, Estrella Jacobo, Norma Saiach, Celi Batan y Maie Andino Llano, participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento y ruegan elevar plegarias en su sentida memoria y descanso eterno. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD