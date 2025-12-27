†

MARIANA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Las Oficinas Judiciales Penales y su coordinación, participan con profundo pesar el fallecimiento de Mariana Ojeda, hermana de la Secretaria del Jurado de Enjuiciamiento Dra. Juliana Ojeda, acompañando a su familia en este doloroso momento.

†

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. La Secretaría Jurisdiccional N° 3 (STJ) participa con profundo pesar del fallecimiento de la hermana de la Secretaria del Jurado de Enjuiciamiento Dra. Juliana Ojeda, acompañando a su familia en este doloroso momento, elevando una plegaria por el eterno descanso de su alma.

†

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Q.E.P.D Falleció el 25/12/2025. Sus hermanos Adrián Ratier y Juliana Ojeda de Ratier, Juana y Felipe Ratier y Joaquin Bulatovich participan el fallecimiento de la siempre querida Mariana. Estarás eternamente en nuestros corazones y rogamos por tu descanso en la paz del Señor.

†

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Q.E.P.D. Falleció el 25/12/2025. María Angélica Ruiz de Ratier y sus hijos Juliana y Adrián Ratier, Alejandro Romero Peralta y María Cecilia Ratier y Juan Cruz Ratier y nietos Juana y Felipe Ratier e Ignacio y Lucas Romero Ratier despiden a la querida Mariana con mucho cariño y tristeza y ruegan al Señor que la reciba en sus brazos para el descanso eterno. Paz y resignación a su madre y familia.

†

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Marta y Raquel Aquere, Sara Valsa Giacomo, Judith Vande cabeye, Estrella Jacobo, Norma Saiach, Celi Batan y Maie Andino Llano, participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento y ruegan elevar plegarias en su sentida memoria y descanso eterno.