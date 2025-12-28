¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Presupuesto 2026 San Luis del Palmar récord histórico
Fallecimientos

CATALINA MÉNDEZ DE MEDINA LAREAU

Por El Litoral

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 00:00

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Desde la Federación Económica de Corrientes expresamos nuestro más sentido pesar por el fallecimiento de Catalina Méndez de Medina Lareau, madre de un querido amigo de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso y deseando que encuentren consuelo y fortaleza. Nuestras condolencias y acompañamiento. 

CATALINA MÉNDEZ DE MEDINA LAREU

Z’L

Falleció el 23/12/2025. Juan Luis Binda y Dulce María Toma Díaz Ulloque, participan su fallecimiento. 

MARÍA ELENA POLITIS DE ZAMUDIO

Q.E.P.D.

Falleció 22/12/2025. La Cátedra "B" de Derecho de Daños de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E, su Profesor Titular el Dr. Ricardo Sebastián Danuzzo e integrantes de la cátedra participan con pesar, el fallecimiento de la madre de la Profesora María Susana Zamudio, acompañan a la misma en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria. 

