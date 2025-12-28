¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

MARIANA CECILIA OJEDA

Por El Litoral

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 00:00

MARIANA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. El Dr. Carlos María M. Farizano y Señora Dra. Ana María Canteros participan su fallecimiento y acompañan en este momento a su hermana Juliana y a su mamá Ana María, elevando al Señor una oración por su eterno descanso. 

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025.  Inmenso dolor tu partida, queda lo mejor de vos en nosotras por y para siempre…amor, entrega, voluntad inquebrantable, valores y por sobre todo nobleza de lo que fuiste y dejaste eternamente en este mundo…siempre en nuestros corazones! Amor infinito! Mamá Mary Pérez, amada Azul María Ortiz incondicional María Juliana Ojeda. 

