†

MARIANA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. El Dr. Carlos María M. Farizano y Señora Dra. Ana María Canteros participan su fallecimiento y acompañan en este momento a su hermana Juliana y a su mamá Ana María, elevando al Señor una oración por su eterno descanso.

†

MARIANA CECILIA OJEDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/12/2025. Inmenso dolor tu partida, queda lo mejor de vos en nosotras por y para siempre…amor, entrega, voluntad inquebrantable, valores y por sobre todo nobleza de lo que fuiste y dejaste eternamente en este mundo…siempre en nuestros corazones! Amor infinito! Mamá Mary Pérez, amada Azul María Ortiz incondicional María Juliana Ojeda.