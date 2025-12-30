¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Diario El Litoral río Paraná Lluvia en Corrientes
Diario El Litoral río Paraná Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

OFELIA ISABEL LORENZO

Por El Litoral

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 00:00

OFELIA ISABEL LORENZO

Q.E.P.D.

Falleció el 27/12/2025. La Promoción 1965 de la Escuela Normal de Maestras Dr. Juan Pujol, participa con mucha pena el fallecimiento de su querida compañera Cuca. Acompañamos a su familia en este momento de dolor. Querida Cuca, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. 

OFELIA ISABEL LORENZO

Q.E.P.D.

Falleció el 27/12/2025. Titita, Dorita y Carmen participamos con pesar el fallecimiento de la querida Cuca y rogamos que Dios Nuestro Señor la reciba en sus brazos y bendiga a su familia con la fortaleza necesaria para sobrellevar este momento de profundo dolor. Cuca, descansa en paz.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD