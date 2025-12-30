†

OFELIA ISABEL LORENZO

Q.E.P.D.

Falleció el 27/12/2025. La Promoción 1965 de la Escuela Normal de Maestras Dr. Juan Pujol, participa con mucha pena el fallecimiento de su querida compañera Cuca. Acompañamos a su familia en este momento de dolor. Querida Cuca, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin.

†

OFELIA ISABEL LORENZO

Q.E.P.D.

Falleció el 27/12/2025. Titita, Dorita y Carmen participamos con pesar el fallecimiento de la querida Cuca y rogamos que Dios Nuestro Señor la reciba en sus brazos y bendiga a su familia con la fortaleza necesaria para sobrellevar este momento de profundo dolor. Cuca, descansa en paz.