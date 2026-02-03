†

MARÍA DEL PILAR ARQUE

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. La Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes "Juan Ramón Vidal" participa con profundo dolor el fallecimiento de su miembro fundadora, la muy querida Chichita Arque. Su compromiso y generosa entrega dejarán una huella imborrable en nuestra institución y en quienes tuvimos el privilegio de conocerla. La Comisión Directiva acompaña con afecto a su familia en este momento de tristeza y eleva una oración por el eterno descanso de su alma.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUE DE ECHEVERRIA (CHICHITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Horacio Leconte, su esposa María Luisa Cavalieri, hijos y nietos participan su fallecimiento; rogando una oración por su eterno descanso.

†

MARÍA DEL PILAR JOSEFINA ARQUE

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. María Teresa, María Eugenia, Juan Manuel, Ernesto Raúl, María Laura Vázquez e hijos participan el fallecimiento de la tía "Chichita". Acompañan a su familia y ruegan por su descanso eterno.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUE DE ECHEVERRIA (CHICHITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026.Despedimos a la querida Chichita con profunda tristeza. Vivirás en nuestros corazones. Su alma generosa, de pura bondad y entrega de Dios y a quienes compartimos su vida está en el mejor lugar. José y Antonieta, Paula y Juan Ignacio y María Angelica, Santi, Trini, Francisco, Josefina y Agustin. Descansa en paz querida Chichi.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUE DE ECHEVERRIA (CHICHITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026.LT7 radio Prov. de Ctes. Directorio y Personal despiden con gratitud a quien durante tanto tiempo fuera parte indispensable en el trabajo, guía y consejera de cada día. Gracias Sra Chichita por tanto.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUE DE ECHEVERRIA (CHICHITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. La Asociación de Cooperadora de Hospital Escuela Gral Martin, despiden a Chichita con mucha tristeza, miembro irremplazable por sus virtudes y entrega al servicio de los demás. Gracias Chichi por tanto.

†

MARÍA DEL PILAR ARQUE

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2026. Elsa E Loustau de Vila, e Hijos, Diego Javier Vila, Rut, Gonzalo Martin, Mirta, y Nietos participan el fallecimiento de la querida Chichita, acompañando a sus hijos José León, Pilar, Juan Miguel, Juan Cruz, y a la familia Arque, sus restos recibirán Cristiana sepultura hoy a las 8.30 en el Cementerio Parque del Recuerdo.