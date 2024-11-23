†

COMISARIO MAYOR (DR.) JOSÉ MARÍA ECHEVERRÍA

Q.E.P.D.

El Programa Patrulla Radial, Cachito, Aida, Francis y Javier Monzón despiden con profundo pesar al comisario mayor (Dr.) José María Echeverría, jefe del Departamento Servicios Sociales de la Policía de Corrientes, quien falleció por problemas de salud el miércoles 20 de noviembre en la Capital correntina. El comisario Echeverría ocupó importantes cargos dentro de la institución a lo largo de su carrera policial con vasta trayectoria dentro de las filas policiales.