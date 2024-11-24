†

MARIA AMALIA CIPOLINI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/11/2024. Rubén Albisu, Yolanda Pujol, Barbara y Luciana Albisu; acompañan en este triste momento a Fabiana y familia rogando por el eterno descanso de Amalia y cristiana resignación. Brille para Amalia la luz qué no tiene fin. c/981

†

MARIA AMALIA CIPOLINI GALARZA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/11/2024. Analía Slucki, Beatriz Colombo, Patricia Gutiérrez, María Julia Carrizo, Verónica Goldman, Ma Elena Velozo, Ma. Elena Flores M., Irma Echeverria, Corita Bonastre y Diana Boleso participan con profundo dolor del fallecimiento de la hermana menor de su querida amiga María Fabiana Cipolini Galarza. Abrazamos a su madre Amalia, su esposo, hijos y a toda la familia en este doloroso momento. c/982

†

MARIA AMALIA CIPOLINI GALARZA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/11/2024. Gabriela Rodríguez participa con pesar su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.