†

OFELIA CARBALLO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/11/2024. El Sr. Vice Decano de la Facultad de Odontología de la UNNE, Dr. Rolando P. Juárez, y toda la Comunidad Educativa de esta Unidad Académica, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la Señora Decana Dra. Beatriz Juana Cardozo, elevando una oración en su memoria y acompañando a su familia en este difícil momento. c/012

†

OFELIA CARBALLO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/11/2024. El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste – CODIUNNE - participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestra colega y afiliada, Profesora Beatriz Juana Cardozo Decana de la Facultad de Odontología de la UNNE. Acompañando a Malusa y su familia en este momento, hace votos por el descanso del alma de Ofelia que ya brilla en la eternidad y el pronto consuelo de sus seres queridos. c/014