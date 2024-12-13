†

YOLANDA DE LA CRUZ VIVALDO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/12/2024. En la ciudad de Goya. El Sr Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, los Sres. Ministros Dr. Eduardo Gilberto Panseri, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Guillermo Horacio Semhan, Dr. Alejandro Alberto Chaín y el Sr. Fiscal General de la Provincia de Corrientes Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la Sra. Juez de Familia, niñez y adolescencia N°2 de la ciudad de Goya, Dra. María Gabriela Dadone, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/056