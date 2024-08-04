†

ISABEL MATILDE BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

“Lita”

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. Sus hijas Dirce y Elsie Pérez Bertolini, sus nietos María Macarena y Yago Nicolás Martínez y Titina Navarro, participamos con profunda tristeza su partida a la Casa del Señor y rogamos que su querida Virgen de Itatí la reciba en sus brazos. Rogamos una oración por ella. Que en Paz descanses Mami.

ISABEL MATILDE BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. Pedro Santiago Duhalde, Martín Fernando Duhalde y Flia. acompañan a su amiga Elsie y envían un abrazo enorme a la distancia en este difícil momento.

ISABEL MATILDE BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. Alicia Inés Fagalde de Duhalde acompaña a su hija en el afecto Elsie y hermana, y ruega a Dios por una pronta resignación.

ISABEL MATILDE BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. Dalila Alemany de Ricagno, sus hijos Susana, Laura, Walter, Cecilia, Manuel y nietos, participan el fallecimiento de la madre de Elsie y la acompañan en este triste momento elevando una oración por el eterno descanso de su alma.

ISABEL MATILDE BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. Néstor Pisarello y Natalia Carranza Torres de Pisarello, sus hijos, María Genara, Ernestina y Franco, participan el fallecimiento de Lita, mamá de Elsie Pérez Bertolini, acompañando a la familia en este triste momento. Que el recuerdo de su vida y legado sean un consuelo. Elevamos oraciones en su memoria, pidiendo que su alma descanse en paz.

ISABEL MATILDE BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024 en la ciudad de Corrientes. El Señor Fiscal General del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, Dr. César Pedro Sotelo, la Señora Secretaria Letrada de la Fiscalía General de la Provincia de Corrientes, Dra. Rita Graciela Pernizza, y funcionarios y personal de esa dependencia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre de la arquitecta Elsie Pérez Bertolini, ex directora de Arquitectura del Poder Judicial de Corrientes, y ruegan por el eterno descanso de su alma.

ISABEL MATILDE BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. La Dirección de Arquitectura y Mantenimiento del Poder Judicial de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Lita, madre de la Arq. Elsie Pérez Bertolini, acompañando a ella y a su familia en este triste momento. Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma.

ISABEL BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, los Sres. Ministros Dr. Eduardo Gilberto Panseri, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Guillermo Horacio Semhan, Dr. Alejandro Alberto Chaín y el Sr. Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre de la Ex Directora de Arquitectura del Poder Judicial de Corrientes, Arq. Elsie Pérez Bertolini, elevando una oración por su eterno descanso.

ISABEL BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Fernando Augusto Niz y Sra. Yvonne Thomas, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre de la Ex Directora de Arquitectura del Poder Judicial de Corrientes Arq. Elsie Pérez Bertolini, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

ISABEL BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. El Sr. Secretario Administrativo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Guillermo Casaro Lodoli, la Dra. Miryan Fabiana Fritsche, la Dra. María Silvana Yedro y el Dr. Edgar Parras, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre de la Ex Directora de Arquitectura del Poder Judicial de Corrientes Arq. Elsie Pérez Bertolini, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

ISABEL BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. Mariángeles Ponce, Juan Carlos Gaillard y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la Arq. Elsie Pérez Bertolini, elevando una oración por su eterno descanso y rogando a Dios le de consuelo, fortaleza y cristiana resignación.

ISABEL M. BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Corrientes el 02/08/2024, Estela Munizt y Rita Pernizza participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su amiga Elsie, y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y resignación para sus seres queridos.