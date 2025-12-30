Corrientes: evalúan la situación sanitaria y coordinan asistencia en San Luis del Palmar

El ministro de Salud, Emilio Lanari y autoridades provinciales recorrieron la localidad de San Luis del Palmar para interiorizarse sobre la situación sanitaria actual y coordinar acciones de asistencia ante el contexto que atraviesa la comunidad.

Durante la jornada, se realizó una recorrida por el hospital local y por la escuela donde se encuentran alojadas personas evacuadas, a fin de evaluar necesidades prioritarias y fortalecer el acompañamiento sanitario y social.

En ese marco, también se llevó a cabo una reunión de trabajo con el intendente Néstor Buján, la directora del hospital Claudia Paré, la subsecretaria de Gestión Sanitaria Silvina Vega Bajo y el ministro de Desarrollo Social José Irigoyen.

“Visitamos el hospital local y la escuela donde se encuentran alojadas las personas evacuadas, con el objetivo de evaluar necesidades y coordinar acciones de asistencia y acompañamiento”, expresó el titular de la cartera sanitaria a través de sus redes sociales. Además, remarcó que “seguimos trabajando de manera articulada para dar respuestas responsables y cercanas”.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las áreas de Salud, Desarrollo Social y el municipio, con el fin de garantizar atención, contención y acompañamiento a las familias afectadas en San Luis del Palmar.