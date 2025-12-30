Se publica el primer registro del ciervo axis en la reserva Santa Catalina

El ciervo axis (Axis axis (Erxleben, 1777), es un cérvido o mamífero rumiante, de mediano tamaño (45 a 75kg), originaria de Asia pero que con poblaciones silvestres y en confinamientos en otras regiones del mundo.

En Argentina fue introducida deliberadamente hace casi un siglo en la provincia de Buenos Aires, principalmente para cotos de caza, y actualmente se distribuye en varias provincias, entre ellas Corrientes.

Históricamente, la distribución en Corrientes del ciervo axis estuvo vinculada al sector sur, en torno a la localidad de Sauce, y a sectores de la Reserva Provincial Iberá en cercanías de la localidad de Mercedes.

Estos núcleos poblacionales demostraron una notable capacidad de expansión y adaptación, conformando poblaciones interconectadas que actualmente se encuentran en pastizales, sabanas arboladas, bosques, bordes de esteros y áreas transformadas por actividades productivas.

En ese sentido, de manera reciente se dio a conocer el primer registro de esta especie en la Reserva Natural Santa Catalina, ubicada en la ciudad de Corrientes, en la confluencia de los ríos Paraná y Riachuelo, con el reporte de dos ejemplares registrados con fototrampeo y otro ejemplar mediante el registro de huellas.

El hallazgo se realizó en el marco del proyecto de investigación sobre “Biodiversidad de Mamíferos de la Reserva Natural Santa Catalina, Corrientes, Argentina”, a cargo de la Dra. Verónica L. Romero, y se enmarca en la Beca Postdoctoral Cofinanciada Unne-Conicet denominada “Conservación de la biodiversidad de mamíferos en paisajes con sistemas de producción ganaderos de Corrientes (Argentina)”, desarrollada por esta investigadora y dirigida por el Dr. Félix Ignacio Contreras, quienes forman parte del Grupo de Geografía Física, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (“Cecoal”, Unne-Conicet).

Se destaca que el reporte amplía el rango de dispersión de la especie en el noroeste de la provincia de Corrientes, cuya distribución hasta el momento han estado principalmente concentrados en los Esteros del Iberá.

La novedad fue publicada en la revista “Nota sobre Mamíferos Sudamericanos”, editada por la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos (Sarem), siendo los autores la Dra. Verónica Romero, el Dr. Félix Ignacio Contreras y el Dr. Antonio de la C. Cáceres, del Cecoal, y el Lic. Sebastián Cirignoli, del Parque Nacional Iberá y del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA, Misiones).

Detalles del hallazgo

La Reserva Natural Santa Catalina (Rnsc) fue establecida como Reserva Urbana en el año 2021 y como monumento natural en el año 2023, y tiene una extensión de 275 ha.

Desde julio de 2024 se desarrolla en la reserva un proyecto de investigación sobre la biodiversidad de mamíferos, con el establecimiento de 10 sitios de fototrampeo, localizados en distintos tipos de ambientes, y transectas lineales para la búsqueda de rastros como huellas y heces.

Dichos métodos posibilitaron la detección de ejemplares de ciervo axis, una especie exótica invasora de interés para el manejo y conservación de fauna nativa en Corrientes, explicó la Dra. Romero.

Los registros del ciervo axis consistieron en dos individuos machos y adultos, uno de ellos con una asta no ramificada y otro con asta de tres puntas, detectados con el método de fototrampeo el 18 de abril de 2025 a las 18:07 horas.

La trampa cámara que registró estos individuos fue colocada en un sendero de sabana de espartillo, que bordea un parche de bosque mesófilo, degradado históricamente por la tala y quema.

Además, se registraron huellas de un individuo adulto de ciervo axis en una transecta en un bosque secundario de ñangapirí.

Relevancia

«Estos nuevos registros (fotos y videos) evidencian la presencia del ciervo axis en el extremo noroeste de la provincia de Corrientes, y su dispersión hacia el norte desde la distribución poblacional previamente estimada, y mayormente concentrada en los Esteros de Iberá”, resaltó Sebastián Cirignoli, responsable del Departamento de Conservación del Parque Nacional Iberá, con más de 20 años de experiencia en la gestión y manejo de esta especie y otros mamíferos del área.

Al respecto, el equipo de investigadores, sugiere que la presencia de estos cérvidos, puede deberse a la dispersión natural que algunos individuos realizaron a través del biocorredor que presenta el río Paraná, por sus bosques de ribera, y probablemente impulsados por los incendios y sequías acontecidos en el interior de la provincia en los últimos años.

Reiteraron que el hallazgo representa el primer registro de A. axis en el noroeste de Corrientes, alejándose significativamente de sus núcleos poblacionales conocidos en el centro y sur de la provincia.

Además, señalan que los registros recientes corroboran las predicciones de modelos de distribución de nicho que señalan al noreste argentino como un territorio altamente propicio para la expansión y establecimiento de la especie, incluso en contextos urbanos y periurbanos.

Riesgo de las especies invasoras

Según se destaca en la publicación, desde una perspectiva ecológica, la ocurrencia de eventos climáticos extremos, particularmente las sequías prolongadas, junto con amenazas ambientales asociadas, como los incendios, genera ventanas de oportunidad que facilitan la invasión y consolidación de especies exóticas con elevada plasticidad ecológica.

En este sentido, el ciervo axis constituye un ejemplo paradigmático de colonizador exitoso, capaz de exhibir una vertiginosa adaptación a matrices de paisaje heterogéneas y fuertemente transformadas.

“Su presencia en la Reserva Natural Santa Catalina no solo implica un nuevo desafío para la conservación y el diseño de estrategias de monitoreo y manejo dentro del área protegida, sino también ofrece un modelo de gestión en territorios adyacentes”, sostienen.

Asimismo, consideran que el hallazgo abre un campo de investigación clave para comprender en profundidad los efectos de esta especie sobre la biodiversidad nativa y los procesos ecosistémicos regionales.

Recordaron que, a finales del año 2023, la Cámara de Diputados de Corrientes declaró al ciervo axis como una especie exótica plaga y reglamentó el control del crecimiento poblacional mediante la Ley 6657, donde la especie fue considerada como perjudicial para las especies nativas y las actividades productivas. Dicha norma establece que resultan de gran interés estudios en relación al impacto de este cérvido sobre la flora nativa o implantada.

