El Puerto de Corrientes se afianza como motor del desarrollo regional

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, recorrió este martes por la mañana el predio del Puerto de la ciudad de Corrientes, donde constató de primera mano el funcionamiento operativo, logístico y administrativo de uno de los nodos estratégicos más importantes del nordeste argentino.

En ese marco, se interiorizó sobre las distintas áreas de trabajo, los procesos operativos y la infraestructura disponible, destacando el rol fundamental que cumple el puerto dentro del esquema logístico regional y nacional.

En ese sentido, Meza subrayó la importancia de contar con un puerto activo y en permanente desarrollo, capaz de acompañar el crecimiento productivo de Corrientes y de toda la región.

Asimismo, remarcó que el Puerto de Corrientes no solo cumple una función clave como infraestructura de transporte fluvial, sino que también se consolida como un motor del desarrollo productivo al facilitar las exportaciones, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad de las economías regionales.

Entre los sectores beneficiados, se destacan especialmente el forestal y arrocero, entre otros, que encuentran en esta infraestructura una herramienta fundamental para su inserción en los mercados nacionales e internacionales.

Durante el recorrido, el ministro puso en valor la labor del equipo humano que sostiene diariamente las operaciones portuarias, destacando su profesionalismo, compromiso y responsabilidad. Señaló además que las tareas se desarrollan bajo estrictos estándares técnicos, operativos y de seguridad, lo que posiciona al Puerto de Corrientes como un referente en el Nordeste argentino.

Finalmente, se destacó que desde el Gobierno provincial se continúa trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y en la optimización de los servicios logísticos, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento económico, la generación de empleo y la integración de Corrientes a los principales corredores comerciales del país y la región.