El Hospital Pediátrico de Goya atendió a más de 12 mil pacientes en el 2025

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este martes que el Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” de Goya, registró durante el 2025 más de 12 mil consultas ambulatorias y 820 internaciones, siendo el mes de noviembre el período con mayor demanda.

La directora del nosocomio, Valeria Agostina Heine, detalló que en el área de Clínica Pediátrica se realizaron cerca de 10 mil consultas, y resaltó además la incorporación de subespecialistas pediátricos, lo que permitió ampliar la capacidad de atención.

En ese sentido, se contabilizaron más de 415 atenciones en Otorrinolaringología, 76 en Neumonología, 56 en Neurología y 28 en Nefrología.

En este contexto, Heine destacó que, de manera conjunta con el equipo de quirófano del hospital regional, se concretaron cuatro cirugías otorrinolaringológicas que anteriormente debían ser derivadas a la capital provincial, mejorando el acceso a la atención especializada para los pacientes de la región.

Respecto al equipo de especialidades no médicas, la directora informó que se brindaron más de 500 atenciones en Psicología, 650 en Psicopedagogía y cerca de 500 en Fonoaudiología, lo que evidencia un abordaje integral de la salud infantil.

Cabe recordar que el Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” fue consolidado como un proyecto clave para fortalecer la infraestructura de atención médica infantil en la región. El edificio cuenta con una superficie total de 1.700 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas diseñadas para optimizar el flujo de pacientes y garantizar la eficiencia operativa de los servicios.

La planta baja alberga el sector de consultorios externos con turnos programados y el área de Emergencias, que funciona bajo el sistema de triage, permitiendo priorizar la atención según la gravedad de cada caso. En tanto, en la planta superior se ubican las áreas de internación general e intermedia, lo que posibilita una atención diferenciada de acuerdo al estado clínico de los pacientes.

El nosocomio dispone actualmente de 30 camas de internación general y cinco camas de internación abreviada, consolidándose como un centro de referencia para la atención pediátrica en la zona.