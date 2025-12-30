Así es el cronograma de pagos para los trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes informó a través de sus medios oficiales que el viernes 2 de enero iniciará el pago de sueldos municipales, correspondiente a diciembre. El cronograma se extenderá hasta el jueves 8.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Viernes 2: cobrarán los trabajadores de Higiene Urbana y Neike (bancarizados)

Lunes 5: agentes con DNI terminados en 0 y 1.

Martes 6: documentos finalizados en 2, 3 y 4.

Miércoles 7: empleados con DNI terminados en 5 y 6.

Jueves 8: concluirá el pago con las terminaciones 7, 8 y 9.

Agentes Neike

Los agentes Neike bancarizados tendrán depositados sus salarios desde el 2 de enero, disponibles para extracción en cajeros automáticos.

En el caso de los Neike no bancarizados, el pago se realizará en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (Brasil 1269), de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.

Lunes 5: DNI terminados en 0, 1 y 2.

Martes 6: terminaciones 3, 4, 5 y 6.

Miércoles 7: documentos finalizados en 7, 8 y 9.

A su vez, los trabajadores Neike bancarizados que aún no cuenten con tarjeta de débito podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en avenida Teniente Ibáñez 1826, con el mismo esquema de terminaciones de DNI establecido hasta el 8 de enero.