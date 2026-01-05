Corrientes: Loreto lanzó oficialmente la temporada de Verano 2026

Con diversas actividades en el Balneario Municipal “Don Walberto Piñeyro”, la localidad correntina de Loreto lanzó oficialmente la temporada de Verano 2026

El lanzamiento se realizó en la tarde del domingo, donde familias, turistas y visitantes se acercaron al balneario para disfrutar de una jornada al aire libre que incluyó juegos acuáticos, torneos de fútbol y beach vóley, paseos en kayak, bingo con premios y diversas actividades recreativas pensadas para todas las edades.

Ya por la noche, el cierre estuvo marcado por música en vivo y baile, generando un clima festivo y de encuentro.

Desde el municipio destacaron que durante toda la temporada estival, el balneario permanecerá abierto a visitantes de la región y de países limítrofes, contando con sector de acampe y espacio para motorhomes. El predio dispone de energía eléctrica, sanitarios con duchas, cantina, quinchos y juegos infantiles, ofreciendo comodidad y servicios para una estadía prolongada.

Además de las propuestas recreativas, Loreto invita a recorrer su casco urbano, donde se pueden visitar atractivos como el Museo de Arte Sacro, la antigua capilla con reliquias del pasado guaraní-jesuítico, la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, y el Museo Mario Boffil, que pone en valor la vida y legado del reconocido artista correntino.

Entre las experiencias más destacadas se encuentran también las excursiones nocturnas en Jurassic Plant, un jardín de plantas carnívoras único en la región, ideal para quienes buscan propuestas diferentes. A esto se suman las actividades en el Portal San Antonio, con recorridos por bañados, pastizales y montes nativos, además de travesías en kayak y lancha para observar la fauna y flora local.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Informes Turísticos al 3781 49-3348.