Gran convocatoria en la Feria del Libro 2026 en Saladas

La ciudad de Saladas fue escenario de una nueva edición de la Feria Itinerante del Libro, que se desarrolló del 9 al 11 de abril en el Centro Cultural “Sargento Juan Bautista Cabral”.

El evento contó con una importante convocatoria y el acompañamiento permanente de la comunidad local.

Propuesta cultural para todo público

Organizada por el municipio a través de la Dirección de Cultura y Eventos, la feria ofreció una variada agenda de actividades, con disertaciones, presentaciones y espacios pensados para distintos públicos.

La iniciativa se consolidó como un espacio clave para la promoción de la lectura y el acceso a la cultura.

Referentes y disertantes

Entre los participantes se destacó la presencia del periodista José “Toto” Insaurralde, coordinador de la feria itinerante.

Además, disertaron el profesor Humberto “Yuyo” González, referente de Educación Intercultural Bilingüe; el profesor Mariano Niz Grand; y la docente, escritora y gestora cultural Nilda Beatriz Sena.

Compromiso educativo

Uno de los aspectos sobresalientes fue la participación activa de instituciones educativas, con la presencia de estudiantes y docentes durante las jornadas.

Este acompañamiento reafirma el vínculo entre cultura, educación y comunidad.

Balance positivo

Desde la organización destacaron que la edición 2026 cerró con un balance altamente positivo, fortaleciendo los espacios de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva.

La feria reafirmó el camino de una ciudad que apuesta al desarrollo cultural.