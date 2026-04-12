Corrientes: demoraron a dos jóvenes por maniobras peligrosas en moto

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a dos personas en la ciudad Capital luego de ser halladas manejando de manera peligrosa en la vía pública.

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 2 realizaron un procedimiento durante la madrugada de este 12 de abril.

El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional Nº 12, en inmediaciones de la rotonda Virgen de Itatí.

Conducción riesgosa en la vía pública

Durante tareas de prevención, los uniformados detectaron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta de 110 cc. realizando maniobras peligrosas.

Según informaron, la conducta ponía en riesgo tanto sus vidas como la de terceros.

Demora y falta de documentación

Tras ser interceptados, los efectivos procedieron a la identificación de los ocupantes: un hombre de 22 años y una joven de 18.

Además, se constató que no contaban con la documentación correspondiente que acreditara la propiedad del rodado. Como resultado del procedimiento, la motocicleta —marca Zanella— fue secuestrada.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúan las actuaciones del caso..