Balotaje en Uruguay: las encuestas muestran una diferencia que se achica

Se dice que va a ser una de las elecciones más cerradas de la historia y que se aguarda un largo suspenso. Así se definirá la presidencia uruguaya en el balotaje de este domingo, que enfrentará al oficialista Álvaro Delgado con el opositor Yamandú Orsi, tras un mes de campaña luego de emerger como los más votados de la primera vuelta.

El izquierdista Orsi quiere devolver al poder al Frente Amplio, que gobernó durante 15 años hasta el triunfo del liberal Luis Lacalle Pou, quien ganó la última elección al mando de una coalición de centroderecha cuyos principales socios son su Partido Nacional y el Partido Colorado. Ahora será Delgado quien defienda la coalición de gobierno, apelando a la buena imagen de la gestión actual.

Los dos bloques llegan a este fin de semana en paridad de condiciones, con una leve ventaja de Orsi dentro de un estrecho margen de empate técnico. La consultora Factum le asigna solo el 0,5% de diferencia (47,1 a 46,6), casi lo mismo que Cifra (47 a 46,4). Otras consultoras le dan de dos a cuatro puntos arriba.

“No sabemos quién puede llegar a ganar”, dijo Mariana Pomiés, directora de Cifra, sobre la última encuesta de su consultora. Y recordó que en proyecciones anteriores la ventaja de Orsi “era más amplia”. “Eso se fue acortando”, añadió.