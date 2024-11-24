Lacalle Pou reconoció el triunfo de Yamandú Orsi

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llamó a Yamandú Orsi, mandatario electo este domingo 24 de noviembre. "Llamé a Yamandú Orsi para felicitarlo como presidente electo de nuestro país y para ponerme a las órdenes y empezar la transición apenas lo entienda pertinente", aseguró en su cuenta de X.

El candidato opositor Yamandú Orsi será el próximo presidente de Uruguay, según las proyecciones a boca de urna, en una elección en la que habría superado al candidato del oficialismo, Álvaro Delgado, y que representaría el regreso del Frente Amplio al gobierno.

Orsi, de 57 años, del izquierdista Frente Amplio, quedó adelante con el 49,5% de los votos, según la consultora Cifra, contra el 45,9 de Delgado, del Partido Nacional que lideraba la alianza oficialista. Era un duelo de dos experimentados dirigentes, considerados de tendencia moderada y dialoguista. Por su parte, la encuestadora Equipos le daba 49% a Orsi y 46,6% para Delgado.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 27 de octubre, el Frente Amplio de Orsi logró un 44% de los votos, lo que representa una recuperación de alrededor del 5,5% entre la primera vuelta y el balotaje, confirmando una tendencia histórica de la agrupación de izquierda, siempre más efectiva en la segunda votación.

Orsi asumirá el gobierno por los próximos cinco años -hasta 2030, en el bicentenario de la República- en una de las democracias más estables de la región, con claras reglas de juego en materia económica, lo que le ha permitido al país sobrellevar fuertes crisis como la pandemia y la sequía y recuperar el crecimiento del PBI, estimado en un 3%.

El triunfador deberá sin embargo afrontar desde el primer día los principales reclamos de la sociedad, que pasan entre otras cosas por el costo de vida y la seguridad pública, apostando a mejorar la eficiencia del Estado para potenciar la calidad de los servicios públicos y la competitividad de la economía.

Los candidatos y referentes de la política uruguaya votaron desde temprano en sus circuitos electorales, abriendo el juego de una jornada bajo un sol implacable marcando la pauta de lo que fue un inmenso flujo de votantes. Casi el 90% del padrón se acercó a las urnas, según Ana Lía Piñeyrúa, ministra de la Corte Electoral, en una cifra similar a la de la primera vuelta de octubre.