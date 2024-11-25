Un fiscal pidió desestimar los cargos penales contra Donald Trump

El fiscal especial Jack Smith pidió este lunes desestimar los cargos penales contra Donald Trump en los que se le acusaba de elaborar un plan para revertir los resultados de las elecciones de 2020 y de retener documentos confidenciales. La decisión abarca el caso que investigaba su responsabilidad en el asalto al Capitolio de 2021.

Se trata de una vieja política del Departamento de Justicia que establece que un mandatario en funciones no puede enfrentar procesos penales. Trump asumirá el 20 de enero la presidencia de los Estados Unidos.

La decisión del fiscal especial representó el fin de las labores federales contra el exmandatario después de su victoria electoral del 5 de noviembre contra su rival demócrata, Kamala Harris.

“Fue un secuestro político y, que algo así pudiera haber sucedido, fue un punto bajo en la historia de nuestro país. Sin embargo, preservé, contra todo pronóstico, y gané”, declaró Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

En tanto, el equipo de Trump calificó de “gran victoria” la recomendación del fiscal especial Jack Smith de solicitar que se desestime el cargo contra Trump por presuntamente intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020.

“La decisión de hoy del Departamento de Justicia pone fin a los casos federales inconstitucionales contra el presidente Trump, y es una gran victoria para el Estado de derecho”, dijo su director de comunicaciones, Steven Cheung, en un comunicado.

Trump, que ya fue presidente entre 2017 y 2021, está acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El republicano dijo durante la campaña que en su primer día como presidente despediría a Smith y ordenaría al Departamento de Justicia cerrar los casos en su contra que, según sostiene, fueron motivados por una persecución política.

El republicano se convirtió en mayo en el único expresidente de Estados Unidos declarado culpable en un caso penal, por falsificar documentos para hacer pagos irregulares a Stormy Daniels y tapar así su aventura con la actriz porno, pero el juez aplazó la semana pasada sin fecha su sentencia.

