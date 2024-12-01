Asesinaron a balazos a 10 personas en una zonal rural de Ecuador

Diez personas fueron asesinadas a balazos el domingo de madrugada en una zona rural del sudoeste de Ecuador que se mantiene bajo estado de excepción ante el aumento del narcotráfico y la violencia.

“Hay nueve cuerpos abatidos y un kilómetro más adentro hay un cadáver que se encuentra completamente desmembrado en un saco. (...). En total serían diez” los cuerpos hallados por las autoridades en un sector rural del cantón El Guabo, en la provincia de El Oro, aseguró el coronel Pablo Fajardo, comandante de la policía en esa zona.

Todas las víctimas murieron por “impactos de proyectiles de arma de fuego”, dijo un vocero de la policía. En el lugar, los investigadores hallaron balas de fusil automático y nueve milímetros.

El país se ha visto sacudido en los últimos años por numerosas matanzas vinculadas por la guerra de distintas facciones del narcotráfico por el control del territorio.

“Fueron atacados mientras descansaban”, agregó Fajardo. Según afirmó, algunas de las víctimas eran extranjeras, aunque hasta la tarde del domingo todavía no se confirmaron sus nacionalidades.

Algunos de los cuerpos fueron encontrados en el interior de una vivienda, mientras que otros yacían sobre una carretera cercana.

“Estaban tratando de escapar de esta masacre”, agregó Fajardo. Las víctimas “habrían venido días atrás. Han alquilado un predio aquí en este sector rural” conocido como La Victoria, añadió.

El Oro es una de las seis provincias de Ecuador bajo estado de excepción a causa del repunte de la violencia. A la lista se suman Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro y la amazónica Orellana, además de las ciudades de Quito (provincia de Pichincha), y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (en Azuay).

En su guerra contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa apeló de manera continua a esta medida que suspende derechos como la libertad de reunión o la inviolabilidad de domicilio.

El gobierno señala que entre enero y octubre logró reducir la tasa de homicidios con relación al año pasado, de 6037 en el mismo período de 2023 a 4959 este año. Las muertes violentas en Ecuador se dispararon en los últimos años. La tasa de homicidios pasó de 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2018 a 47 en 2023.