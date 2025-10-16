¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Mauricio Macri lluvias en Corrientes evacuados
Mauricio Macri lluvias en Corrientes evacuados
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Anuncio de reunión

Putin y Trump

Dialogaron sobre Ucrania.

Por El Litoral

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 19:11

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que se reuniría con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest sin dar una fecha precisa, tras una conversación telefónica de la que aseguró "se han logrado grandes progresos".
"Hemos decidido que una reunión de nuestros asesores de alto nivel tendrá lugar la próxima semana. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio por parte de Estados Unidos, junto con otras personas aún por designar. Se elegirá un lugar", anunció en su red Truth Social.
"Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'sin gloria' entre Rusia y Ucrania", escribió el presidente estadounidense.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD