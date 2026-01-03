Donald Trump: "Vamos a dirgir Venezuela hasta poder lograr una transición segura"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país "dirigirá a Venezuela hasta lograr una transición segura", tras la reciente operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Trump explicó que los líderes del proceso de transición estarán conformados por su equipo de seguridad nacional, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios clave. Según el mandatario, ese grupo será responsable de coordinar los pasos posteriores en Venezuela.

En sus palabras, Trump también advirtió que podría ordenar “una segunda y más grande ola de ataques si fuera necesario”, en caso de que se presenten nuevos desafíos para consolidar la estabilidad en Venezuela.

La llegada de petroleras estadounidenses

En el marco de la denominada “Operación Determinación Absoluta”, Donald Trump adelantó que el proceso contemplará la participación de grandes empresas energéticas norteamericanas.

Según explicó el mandatario, las principales petroleras de Estados Unidos desembarcarían en el país con inversiones por miles de millones de dólares, destinadas a la reconstrucción de una infraestructura petrolera que calificó como gravemente deteriorada.

“Haremos que nuestras enormes compañías petroleras, las más grandes del mundo, entren al país, inviertan fuerte, arreglen la infraestructura dañada y empiecen a generar ingresos para Venezuela”, afirmó y cerró: "Le vamos a vender petróleo a Rusia".