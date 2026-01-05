El Congreso de Estados Unidos duda sobre la solvencia de Argentina para afrontar su deuda

El Congreso de Estados Unidos analizó los alcances del swap por 20.000 millones de dólares que el gobierno de Donald Trump facilitó a Javier Milei, para que el libertario pudiera obtener una victoria en las elecciones de medio término, tal como reconocieron públicamente el primer mandatario estadounidense y algunos de sus funcionarios.

Luego de evaluar en detalle la medida decidida por Trump a favor de una gestión que considera aliada, desde el Parlamento norteamericano concluyeron con una advertencia: que el gobierno argentino aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas y, por tanto, el pago de la deuda a tiempo. Además, remarcaron que Argentina no tiene relevancia como socio comercial de ese país.

El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense elaboró un informe pormenorizado sobre la asistencia financiera que brindó la administración Trump a la Argentina.

La publicación expuso que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas y la poca capacidad para generarlas.

En este sentido, subrayó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y la creciente oposición política en el congreso.

Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país “no cuenta con un superávit comercial sólido”.

Al respecto, el reporte de los legisladores consideró que “con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas”.

En ese escenario, proyectó y alertó que “si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso”.

Asimismo, señaló que Milei “podría buscar apoyo adicional de EE.UU., Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros organismos”, remarcando que “las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros”.

El informe agregó que “también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para EE.UU., ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global”.

Historia de deudas y dependencia

Para el CRS la “larga historia de turbulencia económica” argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Al mismo tiempo, analizó lo que va de la gestión de Milei destacando las reformas implementadas pero señalando que se vienen dando resultados mixtos.

El documento también recalcó la “buena sintonía” personal e ideológica entre Trump y Milei, mencionando el acompañamiento público de funcionarios estadounidenses a las reformas.

Por otra parte, además destaca el argumento de que una Argentina “fuerte y estable” redunda en el interés estratégico de EEUU para contrarrestar la influencia de China.

El swap, cuestionado

Sin embargo, el análisis también exhibió las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap, quienes señalan que:

Desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina.

a los que compiten con Argentina. Utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos .

para financiar a un con un de . Podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.

El CRS dejó en claro que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de “duda”. Y recalcó que “aún está por verse hasta qué punto el Congreso de EEUU apoyará las medidas de asistencia económica” de la administración Trump.

