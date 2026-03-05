¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Banco de Corrientes José de San Martín alerta amarilla
TENIS

Zárate avanzó a los cuartos de final en Tucumán

El correntino está entre los ocho mejores del M25 que se disputa en Yerba Buena.

Por El Litoral

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 20:12

El tenista correntino Carlos María Zárate avanzó a los cuartos de final del torneo M25 que se disputa en Yerba Buena, Tucumán.

El joven de 20 años venció este jueves a Tomás Farjat (25) por 6-1 y retiro del bonaerense después de 23 minutos de juego.

Zárate (576º en el ránking de la ATP) partió como octavo preclasificado en el certamen que se juega en las canchas de polvo de ladrillo del Club Social Las Lomitas.

En la ronda inicial, el correntino superó al brasileño Bruno Fernández por un doble 6-3 y por el pasaje a la semifinal, enfrentará este viernes al alemán de 17 años Diego Dedura - Palomero (291º) que viene de eliminar al argentino Ezequiel Monferrer por 6-2 y 6-3.

En el cuadro de dobles, Zárate juega junto a su compatriota Valerio Aboian. En la primera ronda, superaron a  Nicolás Bruna (Chile) y Manuel Moullieron Salvo (Argentina) por 7-6 (7-2) y 6-1.

En el cruce de cuartos de final, Zárate y Aboian se medirán frente a Tomás Martínez y Tedeo Meneo.

