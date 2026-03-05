Piden gratuidad de peaje para reactivar el colectivo entre Santo Tomé y San Borja

La Cámara Binacional San Borja–Santo Tomé presentó una moción de apelación ante autoridades de frontera con una serie de pedidos vinculados al tránsito y a los servicios que conectan a ambas ciudades. Entre los principales planteos, concejales y vereadores solicitaron la gratuidad de peaje para la empresa de transporte que realizaba el servicio de colectivo internacional y que dejo funcionar.

El documento fue elaborado durante el encuentro que mantuvieron este martes los representantes legislativos de ambas localidades y será remitido al presidente de la Comisión Mixta Argentina-Brasil (COMAB), Javier Milano Rodríguez, y a la Delegación de Control (Delcon).

Uno de los pedidos centrales es que se otorgue gratuidad en el peaje a la empresa de transporte colectivo Río Uruguay, que anteriormente prestaba el servicio de pasajeros entre Son Borja y Santo Tomé de lunes a sábado. Según señalaron los ediles, esta medida permitiría reactivar un servicio considerado fundamental para los vecinos que necesitan cruzar diariamente la frontera.

De acuerdo con lo expresado en la moción, el colectivo internacional fue resultado de extensas negociaciones entre ambas comunidades y tenía un fuerte componente social, ya que facilitaba la movilidad de quienes no cuentan con vehículo propio para trasladarse entre las dos ciudades.

Otros pedidos

Además del reclamo vinculado al transporte, los legisladores solicitaron la revalidación del registro de propietarios de vehículos residentes en San Borja y Santo Tomé, mediante la migración de los datos de la antigua concesionaria. Explicaron que la decisión de fijar el 1 de marzo de 2026 como fecha límite para la vigencia del registro actual podría impedir que muchos vecinos continúen accediendo al beneficio de gratuidad en el peaje vecinal.

Otro de los puntos planteados es la reactivación del puesto médico en el Centro Unificado de Frontera (CUF). Los representantes sostienen que este servicio resulta necesario para garantizar atención sanitaria y asistencia ante emergencias, especialmente para el importante número de trabajadores que cumplen funciones en el complejo fronterizo.

En el documento, los concejales y vereadores remarcaron que San Borja y Santo Tomé son ciudades gemelas con una larga historia de integración social, cultural y económica, por lo que consideraron fundamental mantener herramientas que faciliten la movilidad y el intercambio cotidiano entre ambas comunidades.

La moción fue firmada por los integrantes de la Cámara Binacional de ambas ciudades. Por la Cámara de Vereadores de San Borja rubricaron Lindolfo Matheus Hardt, Mattheus Bronzoni, René Ribeiro, André Dubal Silva y Djalma Junior, mientras que por el Concejo Deliberante de Santo Tomé lo hicieron Carlos Adolfo Farizano, Santiago Saucedo, Blanca Gales y María Itatí Almirón.

Según el calendario establecido, el próximo encuentro de la Cámara Binacional se realizará el martes 7 de abril a las 10 en el Concejo Deliberante de Santo Tomé. En esa reunión se abordarán temas vinculados al desarrollo turístico y cultural conjunto, como el Corredor Jesuítico Guaraní, circuitos históricos y patrimoniales y la organización de un calendario binacional de eventos.